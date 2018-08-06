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| | Убытки в одну гривну: Украина прекращает железнодорожное сообщение с Россией

Убытки в одну гривну: Украина прекращает железнодорожное сообщение с Россией

Сегодня, 13:13

Политики Украины готовы прекратить железнодорожное сообщение с Россией. Такое заявление сделал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

На данный момент в Киеве серьезно рассматривается вопрос о прекращении ж/д сообщения с Москвой. Такие мысли у украинских политиков возникают с прошлого года. Они собирались отказаться от ж/д сообщения с РФ с начала июля этого года. По мнению Омеляна, убытки для Украины от введения таких мер составят всего одну гривну. Руководитель Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников отреагировал на слова Омеляна.

Киевские власти неоднократно делали противоречивые заявления: они вводят паспорта и визы, отменяют ж/д сообщения между странами и вообще ведут себя странно. Все предложения украинских политиков отразятся на простых гражданах, которые не смогут ездить на заработки и к родственникам в РФ. Калашников убежден, подобные высказывания завершатся провалом. Это просто предвыборная агитация, необходимая для привлечения внимания людей.


Домбровский Сергей
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