Наконец-то: Светлана Лобода презентовала клип на песню SuperSTAR

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Наконец-то: Светлана Лобода презентовала клип на песню SuperSTAR

 Видеоролик появился сегодня на канале YouTube и набрал за несколько часов более 30 тыс просмотров.

«Ура! Я дома»: Голый Алексей Панин шлет привет с нудистского пляжа

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«Ура! Я дома»: Голый Алексей Панин шлет привет с нудистского пляжа

Актер отправился отдыхать в нужное место.

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| | Киев жалуется на блокирование Россией украинских портов

Киев жалуется на блокирование Россией украинских портов

Сегодня, 08:50

Россия использует Крымский мост и ВМС в Азовском море в корыстных целях. Благодаря построенной конструкции и военной мощи Москва блокирует украинские порты.

 

Такое заявление сделал министр инфраструктуры Владимир Омелян. Порты Мариуполя и Бердянска недосчитались 10% кораблей из-за действий России. В результате Украина потеряла сотни миллионов гривен. Омелян жалуется только на прямые убытки, а косвенные составляют еще более весомую величину. Министр инфраструктуры призывает союзников Украины воздействовать на Россию подобными ей методами. По словам Омеляна, только сообща можно справиться с агрессией Кремля.

Украинский политик убежден, Москва применяет такие методы умышленно, дабы дестабилизировать ситуацию в стране. Омелян настаивает на введении партнерами Киева аналогичных мер по отношению к черноморским портам России. Некоторые украинские партии призывают расторгнуть соглашение с РФ о статусе Азовского моря и Керченского пролива, согласно которому они являются внутренними водами обеих стран.


Домбровский Сергей
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