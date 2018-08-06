Киев жалуется на блокирование Россией украинских портов

Россия использует Крымский мост и ВМС в Азовском море в корыстных целях. Благодаря построенной конструкции и военной мощи Москва блокирует украинские порты.

Такое заявление сделал министр инфраструктуры Владимир Омелян. Порты Мариуполя и Бердянска недосчитались 10% кораблей из-за действий России. В результате Украина потеряла сотни миллионов гривен. Омелян жалуется только на прямые убытки, а косвенные составляют еще более весомую величину. Министр инфраструктуры призывает союзников Украины воздействовать на Россию подобными ей методами. По словам Омеляна, только сообща можно справиться с агрессией Кремля.

Украинский политик убежден, Москва применяет такие методы умышленно, дабы дестабилизировать ситуацию в стране. Омелян настаивает на введении партнерами Киева аналогичных мер по отношению к черноморским портам России. Некоторые украинские партии призывают расторгнуть соглашение с РФ о статусе Азовского моря и Керченского пролива, согласно которому они являются внутренними водами обеих стран.

Домбровский Сергей