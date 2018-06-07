Киев намерен разрешить прямые закупки оружия

Данные изменения коснутся оружейных поставок для украинских силовых структур из-за границы.

Александр Турчинов, представляющий Совет нацбезопасности и обороны Украины, заявил о том, что Киев в ближайшее время намерен разрешить прямые закупки оружия. По словам Турчинова, украинские власти снимают ограничения на оформление прямых контрактов на поставку вооружения из-за границы для различных силовых структур страны. Также Александр Турчинов добавил, что данная инициатива коснётся как частных, так и государственных производителей вооружения.

В планах Киева также разрешить ввоз в Украину иностранной техники и комплектующих для создания оружия. В ряде украинских СМИ ранее появлялась информация о том, что на Украине уже в течение долгого времени производство оружия в большинстве случаев монополизировано ближайшим окружением украинского президента Петра Порошенко.

Александр Вест