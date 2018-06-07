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| | Более 1,7 млн вопросов поступило на «прямую линию» с Владимиром Путиным

Более 1,7 млн вопросов поступило на «прямую линию» с Владимиром Путиным

Сегодня, 10:19

Организаторы мероприятия обнародовали точные цифры полученных текстовых, видео и прочих мультимедийных сообщений от россиян.

Согласно официальной статистике, по состоянию на 08:00 по московскому времени 7 июня в рамках программы под названием «Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным» было получено более 1,7 миллиона различных вопросов от жителей страны. Организаторы данного мероприятия заявили о том, что через специальное приложение более 44 тысячи россиян задали вопросы президенту в форме текстовых сообщений, более 49 тысяч вопросов пришло посредством различных социальных сетей, в формате видеоролика свой вопрос прислали более 13 тысяч граждан.

Кроме того, уже поступило более миллиона звонков, около 42 тысяч mms-сообщений с вопросами, а также более 384 тысяч sms-сообщений. Также специалисты заявили, что на специальном интернет-портале вопрос президенту РФ задали около 185 тысяч жителей Российской Федерации. Стоит напомнить, данное мероприятие, в котором российский лидер ответит на множество поступивших от граждан вопросов, начнётся уже сегодня, 7 июня, в 12:00 по МСК.


Александр Вест
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