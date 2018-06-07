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| | Адвокат Трампа: Ким Чен Ын «на коленях» умолял о встрече с американской стороной

Адвокат Трампа: Ким Чен Ын «на коленях» умолял о встрече с американской стороной

Сегодня, 09:39

В частности, его интересовал диалог на высшем уровне с президентом Дональдом Трампом. Информацию об этом приводят сотрудники Bloomberg.

 

С соответствующим заявлением выступил близкий друг и адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани. Он уверяет, что факт того, что Ким Чен Ын «на коленях» умолял о встрече с американским лидером - это именно «то положение, в которое его следует поставить».

«Северная Корея оскорбила нашего вице-президента и советника по национальной безопасности. Они угрожали нам ядерной войной, в которой уверяли, что победят. Тогда мы отменили саммит. После этого Ким Чен Ын встал на колени и стал молить о нем. Это именно та позиция, в которой ему следует находиться», - заявил Джулиани в ходе выступления в Израиле.

Дональд Трамп в конце мая направил Ким Чен Ыну письмо, в котором отметил, что не считает необходимым проведение саммита по причине последних враждебных заявлений со стороны Пхеньяна. При этом американский президент также подчеркнул, что будет готов к проведению встречи с КНДР в будущем.

В Белом доме также заявили, что встреча групп по подготовке саммита также сорвалась. Как рассказали сотрудники ведомства, заместитель главы аппарата вместе со своей командой ожидали северокорейских коллег в Сингапуре, но те так и не появились. На встрече перед саммитом планировалось провести глубокую логистику переговоров лидеров стран.


Николай Офицеров
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