«Накачала вареники»: Лена Миро раскритиковала «Мисс Россия Мира – 2018»

Мнения

«Накачала вареники»: Лена Миро раскритиковала «Мисс Россия Мира – 2018»

Блогер рассказала об истинных целях, которые преследуют модели, отправляясь на конкурсы красоты.

Меладзе и Брежнева впервые вместе приняли участие в домашней съёмке

От Редактора

Меладзе и Брежнева впервые вместе приняли участие в домашней съёмке

Впервые супругов на совместном снимке фанаты увидели в день 55-летия композитора, а вскоре их

Сюжеты :

Актёр Олешко отозвался о кончине Киры Муратовой Ученые из США создали нейросеть-психопата Платные приложения в App Store могут временно стать бесплатными Грузинский дизайнер обует модников в «российские паспорта» Хакеры украли персональные данные 100 000 000 пользователей соцсети MyHeritage Стартап Kitty Hawk представил новый вид персонального летательного аппарата МЧС: Существует угроза обрушения в горящем Доме педагогической книги в Москве Чичериной не разрешат петь на ЧМ-2018 из-за ее позиции по Донбассу После финала «Холостяк» Егор Крид бросил свою избранницу Дарью Клюкину Николай Соболев рассказал про обманы на ТВ В Сети набирает популярность хештег, посвященный прямой линии Путина Копию кольца Меган Маркл продают намного дешевле, чем оригинал
| | Британский комик посмеялся над «смертью» Бабченко

Британский комик посмеялся над «смертью» Бабченко

Сегодня, 08:51

Известный комик из Великобритании выделил 5 минут эфира своего шоу, чтобы посмеяться над «смертью» Аркадия Бабченко.

 

Джон Оливер, комик, выступающий на шоу Last Week Tonight, недавно высмеял «смерть» Бабченко в разных деталях. Известие об убийстве выглядело не так, словно это обычная новость, а как шпионский роман под названием «Твоему папане эта книжка бы понравилась». Жена и друзья не знали, что это операция СБУ, а серьезно думали, что репортера убили. Бабченко извинился перед женой после «воскрешения» с букетом цветов. Оливер подметил, что ему эти цветы покупать не нужно, ведь можно взять их с его собственной могилы.

Бабченко рассказал, вспомнил Оливер, что во время его пребывания в морге он читал новости о своей смерти. Комик заметил, что «это реально круто». Если бы Бабченко вместе Тупаком Шакуром вмести пили бы коктейль на Карибах, было бы еще лучше.


Алиса Гилберт
Новости по теме
Друг семьи: Жена Бабченко знала об инсценировке его смерти
Друг семьи: Жена Бабченко знала об инсценировке его смерти

 "Воскресший" журналист извинился перед супругой за обман о своей смерти, но оказалось, что она всё знала с самого начала.

Геращенко требует взять под опеку семью Аркадия Бабченко
Геращенко требует взять под опеку семью Аркадия Бабченко

 Депутат считает важным взять под опеку родных корреспондента. По его мнению, ради Украины погибший пожертвовал собственной жизнью.

Лена Миро предположила, почему Аркадия Бабченко всё-таки не стали убивать
Лена Миро предположила, почему Аркадия Бабченко всё-таки не стали убивать

Блогер Лена Миро высказала свою точку зрения о «смерти» Аркадия Бабченко, который по воле судьбы и украинских спецслужб внезапно «воскрес» 30 мая.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Вера Брежнева снялась в эротической фотосессии
Вера Брежнева снялась в эротической фотосессии

 Певица нередко соглашается поучаствовать в эротических фотосетах. Недавно она выложила в Сеть очередные кадры откровенного характера.

Звезда «Дома-2» ради спасения матери переспала с мужчиной за деньги
Звезда «Дома-2» ради спасения матери переспала с мужчиной за деньги

 В этом призналась она сама, дав откровенное интервью. Настя Кочервей уверяет, что сделала это для того, чтобы помочь матери в борьбе с онкологическим

Звезда «Секса в большом городе» появилась на публике в бюстгальтере
Звезда «Секса в большом городе» появилась на публике в бюстгальтере

 Сверху Сара Джессика Паркер надела шелковый костюм-«пижаму». В соблазнительном образе актриса появилась на красной дорожке.

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости