Британский комик посмеялся над «смертью» Бабченко

Известный комик из Великобритании выделил 5 минут эфира своего шоу, чтобы посмеяться над «смертью» Аркадия Бабченко.

Джон Оливер, комик, выступающий на шоу Last Week Tonight, недавно высмеял «смерть» Бабченко в разных деталях. Известие об убийстве выглядело не так, словно это обычная новость, а как шпионский роман под названием «Твоему папане эта книжка бы понравилась». Жена и друзья не знали, что это операция СБУ, а серьезно думали, что репортера убили. Бабченко извинился перед женой после «воскрешения» с букетом цветов. Оливер подметил, что ему эти цветы покупать не нужно, ведь можно взять их с его собственной могилы.

Бабченко рассказал, вспомнил Оливер, что во время его пребывания в морге он читал новости о своей смерти. Комик заметил, что «это реально круто». Если бы Бабченко вместе Тупаком Шакуром вмести пили бы коктейль на Карибах, было бы еще лучше.

Алиса Гилберт