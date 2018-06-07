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| | Меркель: Россия никогда не вернется в состав G8

Меркель: Россия никогда не вернется в состав G8

Сегодня, 08:35

С соответствующим заявлением немецкий канцлер выступила в Бундестаге. Ее ответы на вопросы передавали сотрудники немецких СМИ.

 

Ангела Меркель уверена в том, что Россия никогда не сможет вернутся в состав G8. По ее заявлению, члены союза являются однозначными сторонниками соблюдения международного правопорядка, а факт присоединения Россией Крымского полуострова является нарушением правил международного порядка. Именно поэтому, уверена Меркель, исключение России из формата G8 было «неизбежным». Она также добавила, что диалог с российской стороной тем не менее продолжается.

4 июня лидер немецкой Левой партии Германии (ЛПГ) в бундестаге Сара Вагенкнехт заявила о необходимости восстановления формата «Большой восьмерки» для противовеса влияния США. В Кремле ранее уже отмечали, что влияние формата G8 на данный момент не столь существенно, как раньше.

По мнению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, на данный момент большим авторитетом обладает G20 («большая двадцатка»).

Как известно, большинство западных стран называют присоединение Крыма к составу России, произошедшее в 2014 году, «аннексией», несмотря на высказанное народное мнение.


Николай Офицеров
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