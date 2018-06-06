СМИ: Европе по-прежнему необходим российский газ

Специалисты издания CNN Money именно так объяснили приезд президента РФ Владимира Путина в Австрию, несмотря на довольно прохладные отношения между странами. К тому же, австрийский коллега принял главу российского государства тепло и радушно.

Эксперт Германского фонда Маршалла Кристин Берзина отметила, что для любого европейского лидера весьма непривычно принимать на своей территории Владимира Путина в рамках его официального визита – сказываются напряженные отношения между Россией и Европой. В то же время холодность и враждебность отходят на второй план, когда речь идет об энергоресурсах. По словам Берзины, европейцы признают, что Европе по-прежнему необходим российский газ, и если РФ закрутит кран, то без «голубого топлива» останутся миллионы домов.

В СМИ констатируют, что поставки газа из России на территорию ЕС растут. По последним данным, Европа импортирует 69% топлива, и 37% из них поступает именно из РФ. Это при том, что страны Евросоюза намедни пообещали сократить потребление российского газа. Однако сейчас Россия экспортирует в Европу рекордное количество топлива.

Дарья Светозарова