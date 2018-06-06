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| | Столтенберг: НАТО не хочет изолировать Россию, но санкции отменять не станет

Столтенберг: НАТО не хочет изолировать Россию, но санкции отменять не станет

Сегодня, 19:13

Генсек НАТО считает, что относительно РФ нужно придерживаться политики сдерживания, обороны и политического диалога. Санкции с российской стороны могут быть сняты только после того, как изменится ситуация в юго-востоке Украины.

Недавно правительство Италии выступило с инициативой вести полноценный политический диалог с Россией, при этом сняв с нее все существующие санкции. Йенс Столтенберг, являющийся действующим генеральным секретарем при НАТО, поддержал намерение вести диалог с российской стороной, но выступил против отмены санкций. Политик утверждает, что в отношениях с РФ нужно придерживаться политики сдерживания и обороны в комбинации с поддерживанием диалога. В то же время, изоляция России не является целью НАТО, подчеркивает Столтенберг.

Санкции с России могут быть сняты, но только в том случае, когда официальная Москва изменит свое поведение на политической арене. Нынешние санкции были введены из-за той ситуации, которая сложилась в Украине, сообщает генеральный секретарь НАТО.


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