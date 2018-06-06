Студент из Сирии создал модель для установки ракет

Учащиеся из этой арабской страны показывают свои способности к изобретению. Теперь в их числе оказался молодой человек из Тишринского университета.

Студент из Сирии создал модель для сложных ракетных установок. Он объяснил принцип работы своего научного проекта одному из журналистов, который запечатлел изобретение на пленку.



Ранее сирийская правительственная армия взяла под контроль Дамаск при помощи нового оружия - реактивной сверхтяжелой системы «Голан-1000», сконструированной на основе колес основного танка Т-72. Ее главным параметром является 500-мм калибр, делающей систему самой объемной в сфере механизмов залпового огня.

Никита Готский