Ле Пен визит Путина в Австрию назвала «освобождением Европы»

Вчера глава России прибыл в Вену с однодневным визитом, где пообщался со своим австрийским коллегой. При участи президента обсуждались поставки газа в ЕС.

На поездку Владимира Путина отреагировала Марин Ле Пен из правой фракции «Национальное объединение». Визит президента РФ она назвала началом освобождения Европы. В Вене Путин встретился со своим коллегой Александром ван дер Белленом, канцлером Себастьяном Курцом и его помощником Хайнцем-Кристианом Штрахе.

До этого состоялась беседа в телефонном режиме главы венгерского правительства Виктора Орбана, шефа МВД Италии Маттео Сальвини. Итальянец охарактеризовал этот диалог «долгим и сердечным», отметив, что вместе с Орбаном изменит Европу.

Никита Готский