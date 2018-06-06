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| | Латвия и НАТО продолжают «войну» против России

Латвия и НАТО продолжают «войну» против России

Сегодня, 17:46

Первые вслед за Эстонией закрыли въезд для граждан РФ, входящих в так называемый «список Магнитского». Североатлантический альянс же планирует оградить Македонию от «пагубного влияния Кремля».

В МИД РФ отметили, что в отношении Латвии, которая продолжает «войну» против России, будут предприняты меры. В дипломатическом ведомстве утверждают, что Москва не намерена оставлять недружественные акты без ответа. В МИД утверждают, что ряд особо русофобных политиков Латвии более не смогут посещать Россию. Такой же ответ был дан Эстонии, которая перекрыла свои границы для 49 российских граждан, находящихся в «списке Магнитского».

Что же касается НАТО, то ведомство обещает приложить все усилия для того, чтобы помочь Македонии сопротивляться «пагубному влиянию России». Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон отметила, что работа по защите Македонии от РФ, «будь то гибридная война или любое другое проявление агрессии» будет продолжена даже в том случае, если до июля, когда начнется саммит стран НАТО, не удастся решить вопрос о переименовании страны.


Николай Офицеров
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