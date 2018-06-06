В Сеть попали фото, доказывающие причастность Украины к крушению Boeing 777

В Сети разместили кадры украинского ЗРК «Бук», который мог нанести роковой удар по лайнеру, пролетавшему над Донецкой областью Украины в июле 2014 года. Снимки выложил на своей страничке в Facebook некий Павел Гагалинский.

Сам автор фотографий извещает, что сделаны они были на посту ГАИ в Ясиноватой в середине марта 2014. На них зафиксирован момент провоза зенитно-ракетного комплекса «Бук», водруженного на автомобильную платформу. На борту хорошо различим номер «312».

Пользователь «специально для голландских экспертов» сопроводил свой пост надписью, в которой проинформировал, что на фото изображен ЗРК, прибывший из Днепропетровска (сейчас Днепр), а пост Ясиноватая находился в то время на территории подконтрольной Киеву – отбили его уже в начале осени, после «Илловайского котла». Таким образом, эти фотоснимки можно квалифицировать, как изобличающие причастность Украины к крушению малайзийского Boeing 777.

Даже спустя четыре года зарубежные следователи не смогли найти убедительных аргументов о причастности России к гибели лайнера. А теперь Нидерланды допускают вероятность обвинения Украины в атаке на Boeing 777.

Дарья Светозарова