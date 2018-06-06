Верховна Рада поддержала предложение запретить трансляцию ЧМ-2018 на Украине

Украинский депутат Ольга Червакова: «Будет облом, если Россия проиграет, а мы этого не покажем».

Сообщается, что Верховна Рада Украины поддержала предложение запретить транслировать ЧМ-2018, который начнется 14 июня на российской территории, на украинских каналах. В своем профиле в Facebook украинский политик Ольга Червакова разместила информацию, что будет облом, если сборная России проиграет в турнире, а украинцы этого не увидят. До этого глава МИД Украины Павел Климкин обратился к украинским жителям с кличем не ездить в Россию во время будущего мирового противостояния по футболу.

Напоминаем, что ЧМ-2018 стартует 14 июня в 11 городах России, а закончится 15 июля. Отметим, что сборная Украины в турнире принимать участия не будет.

Анна Котова