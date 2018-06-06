Россия теряет позиции в рейтинге самых миролюбивых стран

По данному показателю РФ выглядит лучше, чем ее соседка КНДР. В целом, за год страна упала в списке на один пункт ниже из-за Сирии.

Институт экономики и мира поставил Россию на 154 строчку в рейтинге самых миролюбивых стран планеты. В минувшем перечне РФ находилась позицией выше, но за год ситуация слегка ухудшилась после нахождения российских военных в Сирии. На два места вверх поднялась Украина и оказалась выше РФ: 152 место. Самые агрессивные государства те, где население исповедует ислам и проходят частые боевые действия: Сомали, Судан, Ирак, Афганистан, ЦАР, Ливия, Сирия и другие.

Более миролюбивыми, нежели Россия, оказались Молдавия, Казахстан и Беларусь, у них 64, 70 и 101 места соответственно. Самая мирная страна: Исландия с населением почти 330 000 человек.

Никита Готский