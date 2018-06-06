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| | «Неадекватный пьяница и шут»: Лоза осудил Ефремова за предложение отдать Украине Крымский мост

«Неадекватный пьяница и шут»: Лоза осудил Ефремова за предложение отдать Украине Крымский мост

Сегодня, 16:59

Этот «неадекватный пьяница и шут» ничего не понимает в политике и социологии, заявил Юрий Лоза. Отдать мост Украине музыкант считает попыткой перепродать родину, за что Ефремову следует «дать в нос», подчеркивает Лоза.

Не так давно в Сети было опубликовано интервью актера Михаила Ефремова, в котором он предположил, что нужно отдать недавно построенный Крымский мост Украине. Это, по мнению артиста, станет шагом к примирению между странами. Кроме того, Ефремов считает, что газ можно поставлять в Украину бесплатно в течение 10-15 лет. Музыкант Юрий Лоза, узнавший о предложениях Ефремова, крайне отрицательно отозвался о личности самого артиста.

Уже в течение 10 лет Михаил Ефремов пребывает в неадекватном состоянии, а СМИ тиражируют его заявления, возмутился Лоза. Причину подобных высказываний артиста музыкант видит в том, что тот всегда играет некую роль, а сейчас изображает из себя «пьяницу и шута», но при этом совершенно ничего не понимает в политике и социологии. В Крыму живет брат Лозы и племянник, последний там родился и вырос. За подобные высказывания Ефремова племянник имеет право «дать ему в нос», утверждает Лоза.


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