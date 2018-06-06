Забрать «народного артиста»: Виталий Милонов жестко отреагировал на интервью Ефремова

По мнению депутата, оставлять слова актера без внимания нельзя. Артист, по мнению народного избранника, «выставил себя на посмешище и позорит страну».

Интервью Михаила Ефремова с известным блогером Юрием Дудем закончилось громким скандалом. Во время беседы артист назвал себя «жизнерадостным пьяницей», а также предложил отдать Крымский мост Украине. Таким образом, высказал он уверенность, удастся помирится с соседствующим государством. Помимо этого, актер уверен, что Киев должен на протяжении 10-15 лет бесплатно получать российский газ за Крымский полуостров.

Виталий Милонов отреагировал на заявления Ефремова в привычной его скандальному образу жесткой манере и заявил, что чуть ли не сам готов наставлять артиста на путь истинный.

«Опять слово дали алкоголику. Ефремова надо срочно лечить, вино убивает мозг человека. Что он вообще понимает в политике? Зачем у него вообще было спрашивать про Крымский мост? Он в этом не разбирается. Теперь все ходят и говорят про это интервью, хотя в нем озвучен взгляд обывателя и простака. Тем более пьющего человека. Он сам выставляет себя на посмешище. Однозначно следует наказывать за такие выходки. Для начала забрать у него звание заслуженного артиста России. Нечего позорить страну своими глупостями», - заявил Милонов.

Стоит напомнить, что недавно Милонов обратился к главе Счетной палаты Алексею Кудрину с просьбой проверить, насколько вредит России членство во Всемирной торговой организации.

Николай Офицеров