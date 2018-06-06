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| | Алексей Панин одобрил слова раскритиковавшего Россию Ефремова

Алексей Панин одобрил слова раскритиковавшего Россию Ефремова

Сегодня, 16:50

Скандально известный актёр поддержал своего коллегу, который в связи со своими недавними антироссийскими заявлениями привлёк к своей персоне немалый общественный интерес.

Алексей Панин одобрил слова Михаила Ефремова, который в ходе интервью с Юрием Дудем раскритиковал Россию. В Сети возникла немалая волна негодования среди россиян после того, как Ефремов предложил отдать Крымский мост Украине, что стало бы некой компенсацией для страны после тяжёлой потери полуострова. В Instagram-аккаунте Алексея Панина появился отрывок из интервью Ефремова, в котором актёр заявлял о том, что в России жить хорошо, пока не знаешь правду о том, что происходит в государстве, отметив, что иллюзия благополучия испаряется при включении телевизора.

Панин выразил полное согласие со словами Михаила Ефремова, заявив о том, что считает его лучшим. Однако, многочисленные поклонники Панина посчитали, что таким образом Алексей вновь пытается вернуть хоть какой-то общественный интерес к своей персоне, нажившись на так называемом хайпе, который образовался после громких заявлений Ефремова.


Александр Вест
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РИА ВладТайм
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