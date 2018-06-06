Депутат-миллионер Милонов не платит транспортный налог

Представители народного депутата обещают, что тот вскоре погасит все задолженности. Прежде сообщалось, что политик еще в ноябре выплатил все долги.

Питерский депутат Виталий Милонов снова не выплачивает транспортный налог, задолжав государству 55 000 рублей. Всего народный избранник должен отдать 47,4 тысячи рублей за транспортный налог с физлиц. Оплатит Милонов и пени в сумме почти 10 тысяч рублей.

Представитель «Единой России» обязуется погасить долг по земельному налогу как лицо, пользующееся участком земли в пределах деревенских поселений. Принимая во внимание разные перерасчеты, нардепу придется отдать из собственного кармана 1,7 тысяч рублей.

Прежде в отношении Милонова открыли исполнительное производство на 60 000 рублей за долг по транспортному налогу. Согласно декларациям, в 2017 году депутат заработал 6,1 миллионов рублей.

Никита Готский