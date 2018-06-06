Экс-генсек НАТО: Украину планировали включить в состав альянса еще 10 лет назад

По словам бывшего генерального секретаря организации Фога Расмуссена, произойти это должно было еще в 2008 году.

Информацией об этом он поделился, давая ответы на вопросы читателей немецкой газеты Welt. По его словам, НАТО утвердили решение, связанное с включением Украины в состав еще 10 лет тому назад. Для этого страна должна была выполнить ряд условий.

Рассмуссен признается, что требуемого официальный Киев до сих пор не сделал, несмотря на «существенный прогресс», который он замечает последние 3-4 года.

По его словам, Украине предстоит долгий путь, прежде чем ее официально примут в НАТО. В существующих условиях альянс должен поддерживать Киев всеми силами, уверен бывший генсек. Если же Россия захочет того, то захватить Украину ей не составит особого труда и на это у нее уйдет несколько дней. Европа не заинтересована в открытом военном противостоянии, потому единственный способ повлиять на Москву это публичная и открытая поддержка, оказываемая Киеву со стороны коллег в НАТО.

Расмуссен также утверждает, что публично украинские власти заговорили о вступлении в НАТО лишь зимой 2014 года. Тогда же парламент страны отменил существовавшее до этого постановление о внеблоковом статусе государстве.

Несмотря на это, нынешний генсек альянса Йенс Столтенберг неоднократно отмечал, что Украина еще нескоро сможет стать членом НАТО. По его мнению, мешает этому сильно развитая в стране коррупция.

Николай Офицеров