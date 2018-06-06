«Накачала вареники»: Лена Миро раскритиковала «Мисс Россия Мира – 2018»

Мнения

«Накачала вареники»: Лена Миро раскритиковала «Мисс Россия Мира – 2018»

Блогер рассказала об истинных целях, которые преследуют модели, отправляясь на конкурсы красоты.

Меладзе и Брежнева впервые вместе приняли участие в домашней съёмке

От Редактора

Меладзе и Брежнева впервые вместе приняли участие в домашней съёмке

Впервые супругов на совместном снимке фанаты увидели в день 55-летия композитора, а вскоре их

Сюжеты :

Латвия и НАТО продолжают «войну» против России Наталья Гулькина из группы «Мираж» выбирала себе зуб микрофоном Вместо Бузовой: Харламов готовит дуэт с Киркоровым Полчища огромных крыс атаковали петербуржцев у метро «Рыбацкое» Бородина поиграла с голодной дочерью в ресторан «Ушла ко мне»: Стас Барецкий объявил о романе с экс-супругой Сергея Шнурова Матильдой Похож – не похож: Павел Воля сравнил себя и Тильду Суинтон УАЗ поднял цены на все модели на 10-18,5 тыс. рублей Футбольный фан из Германии приедет на ЧМ-2018 на тракторе Свиридова «утерла нос» Пугачевой своими большими заработками Предприниматель продает на аукционе жизнь в Красноярске Верховна Рада поддержала предложение запретить трансляцию ЧМ-2018 на Украине
| | Экс-генсек НАТО: Украину планировали включить в состав альянса еще 10 лет назад

Экс-генсек НАТО: Украину планировали включить в состав альянса еще 10 лет назад

Сегодня, 16:37

По словам бывшего генерального секретаря организации Фога Расмуссена, произойти это должно было еще в 2008 году.

Информацией об этом он поделился, давая ответы на вопросы читателей немецкой газеты Welt. По его словам, НАТО утвердили решение, связанное с включением Украины в состав еще 10 лет тому назад. Для этого страна должна была выполнить ряд условий.

Рассмуссен признается, что требуемого официальный Киев до сих пор не сделал, несмотря на «существенный прогресс», который он замечает последние 3-4 года.

По его словам, Украине предстоит долгий путь, прежде чем ее официально примут в НАТО. В существующих условиях альянс должен поддерживать Киев всеми силами, уверен бывший генсек. Если же Россия захочет того, то захватить Украину ей не составит особого труда и на это у нее уйдет несколько дней. Европа не заинтересована в открытом военном противостоянии, потому единственный способ повлиять на Москву это публичная и открытая поддержка, оказываемая Киеву со стороны коллег в НАТО.

Расмуссен также утверждает, что публично украинские власти заговорили о вступлении в НАТО лишь зимой 2014 года. Тогда же парламент страны отменил существовавшее до этого постановление о внеблоковом статусе государстве.

Несмотря на это, нынешний генсек альянса Йенс Столтенберг неоднократно отмечал, что Украина еще нескоро сможет стать членом НАТО. По его мнению, мешает этому сильно развитая в стране коррупция.


Николай Офицеров
Новости по теме

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Вера Брежнева снялась в эротической фотосессии
Вера Брежнева снялась в эротической фотосессии

 Певица нередко соглашается поучаствовать в эротических фотосетах. Недавно она выложила в Сеть очередные кадры откровенного характера.

Звезда «Дома-2» ради спасения матери переспала с мужчиной за деньги
Звезда «Дома-2» ради спасения матери переспала с мужчиной за деньги

 В этом призналась она сама, дав откровенное интервью. Настя Кочервей уверяет, что сделала это для того, чтобы помочь матери в борьбе с онкологическим

Звезда «Секса в большом городе» появилась на публике в бюстгальтере
Звезда «Секса в большом городе» появилась на публике в бюстгальтере

 Сверху Сара Джессика Паркер надела шелковый костюм-«пижаму». В соблазнительном образе актриса появилась на красной дорожке.

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости