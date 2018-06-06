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| | Корбин считает, что правительство Мэй несет угрозу обществу

Корбин считает, что правительство Мэй несет угрозу обществу

Сегодня, 15:59

Власти королевства скрывают данные относительно выхода страны из ЕС, процедура которого согласовывается с Брюсселем с минувшего года.

Представитель британских оппозиционных сил Джереми Корбин считает, что Кабмин во главе с Терезой Мэй критикуют за нежелание обнародовать официальный документ о Brexit. Парламентарии интересовались у Мэй, когда министры выскажут свои позиции касательно процедуры выхода из зоны ЕС, но председатель правительства промолчала.

Вскоре пройдут переговоры по Brexit. Палата лордов приписала в документ несколько неприемлемых для консерваторов изменений касательно смягчения выхода из Евросоюза. Корбин, комментируя ситуацию, заявил, что медленные шаги властей несут угрозу обществу.


Никита Готский
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