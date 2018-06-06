В Крыму рассказали об отсутствии у Украины необходимых прав на мост

Представители крымского правительства прокомментировали высказывание российского актёра, которое вызвало немалый ажиотаж по всей стране.

В Крыму рассказали об отсутствии каких-либо прав на Крымский мост у Украины после скандального предложения Михаила Ефремова, который в интервью Юрию Дудю заявил о целесообразности передачи моста украинской стороне для сглаживания конфликта между государствами. Владислав Ганжара, представляющий государственный совет Крыма, заявил о том, что никто из сознательных россиян не должен выражать такую же точку зрения, что и Ефремов, даже в шуточной форме. По словам депутата, крымчане сами осознают, что Украина не обладает ни моральными, ни юридическими правами как на территорию крымского полуострова, так и на сам Крымский мост.

Владислав Ганжара подчеркнул, что Украина не имела никакого отношения к возведению Крымского моста, а от её правительства постоянно исходят лишь деструктивные заявления относительно его возможного уничтожения в будущем.

Александр Вест