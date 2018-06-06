«Накачала вареники»: Лена Миро раскритиковала «Мисс Россия Мира – 2018»

Мнения

«Накачала вареники»: Лена Миро раскритиковала «Мисс Россия Мира – 2018»

Блогер рассказала об истинных целях, которые преследуют модели, отправляясь на конкурсы красоты.

Меладзе и Брежнева впервые вместе приняли участие в домашней съёмке

От Редактора

Меладзе и Брежнева впервые вместе приняли участие в домашней съёмке

Впервые супругов на совместном снимке фанаты увидели в день 55-летия композитора, а вскоре их

Сюжеты :

Кальмар решил оплодотворить рот кореянки Корбин считает, что правительство Мэй несет угрозу обществу Дженнифер Лоуренс сменила стареющего бойфренда на молодого директора арт-галереи Поклонники: Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу Канье Уэст за полчаса заработал полмиллиона долларов Видео с зависшим над Турцией НЛО признали настоящим 92-летняя королева Елизавета II восхитила внешним видом в Лондоне Водонаева пренебрегает бывшим возлюбленным Степаном Меньшиковым В Крыму рассказали об отсутствии у Украины необходимых прав на мост Клинцевич советует Ефремову лечиться от алкоголя после слов о Крымском мосту «Накачала вареники»: Лена Миро раскритиковала «Мисс Россия Мира – 2018» Кольер передал от населения Андромеды послание о приближении новой катастрофы
| | В Крыму рассказали об отсутствии у Украины необходимых прав на мост

В Крыму рассказали об отсутствии у Украины необходимых прав на мост

Сегодня, 15:46

Представители крымского правительства прокомментировали высказывание российского актёра, которое вызвало немалый ажиотаж по всей стране.

В Крыму рассказали об отсутствии каких-либо прав на Крымский мост у Украины после скандального предложения Михаила Ефремова, который в интервью Юрию Дудю заявил о целесообразности передачи моста украинской стороне для сглаживания конфликта между государствами. Владислав Ганжара, представляющий государственный совет Крыма, заявил о том, что никто из сознательных россиян не должен выражать такую же точку зрения, что и Ефремов, даже в шуточной форме. По словам депутата, крымчане сами осознают, что Украина не обладает ни моральными, ни юридическими правами как на территорию крымского полуострова, так и на сам Крымский мост.

Владислав Ганжара подчеркнул, что Украина не имела никакого отношения к возведению Крымского моста, а от её правительства постоянно исходят лишь деструктивные заявления относительно его возможного уничтожения в будущем.


Александр Вест
Новости по теме
В Раде рассказали об «украинском» Крымском мосте
В Раде рассказали об «украинском» Крымском мосте

Антон Геращенко, представляющий украинскую Верховную раду, заявил о том, что недавно открытый Крымский мост, который был возведён стараниями российских…

После слов Порошенко про Крымский мост, Аксенов напомнил про недостроенный мост в Киеве
После слов Порошенко про Крымский мост, Аксенов напомнил про недостроенный мост в Киеве

Ранее президент Украины критически высказывался про мост в Крыму. В ответ на это глава полуострова напомнил, что его построили за столь короткий срок, в то…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Вера Брежнева снялась в эротической фотосессии
Вера Брежнева снялась в эротической фотосессии

 Певица нередко соглашается поучаствовать в эротических фотосетах. Недавно она выложила в Сеть очередные кадры откровенного характера.

Звезда «Дома-2» ради спасения матери переспала с мужчиной за деньги
Звезда «Дома-2» ради спасения матери переспала с мужчиной за деньги

 В этом призналась она сама, дав откровенное интервью. Настя Кочервей уверяет, что сделала это для того, чтобы помочь матери в борьбе с онкологическим

Звезда «Секса в большом городе» появилась на публике в бюстгальтере
Звезда «Секса в большом городе» появилась на публике в бюстгальтере

 Сверху Сара Джессика Паркер надела шелковый костюм-«пижаму». В соблазнительном образе актриса появилась на красной дорожке.

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости