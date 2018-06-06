Клинцевич советует Ефремову лечиться от алкоголя после слов о Крымском мосту

Сенатор считает, что актеру следует быть более аккуратным в собственных выражениях, как медийному лицу.

Член Совфеда Франц Клинцевич после слов Михаила Ефремова о передаче Крымского моста в пользу Украины считает, что последнему нужно вылечиться от алкоголя, дабы в будущем трезво оценивать ситуацию. «Ну а с какого бодуна возникла такая мысль у Ефремова, пусть разбираются психологи», - комментирует эпизод Клинцевич. Сенатор добавил, что Крымский мост построила Россия для лучшей жизни людей.

Прежде известный артист Михаил Ефремов завил в интервью блогеру и корреспонденту Юрию Дудю, что Москве нужно отдать Украине мост через Керченский пролив и еще более 15 лет бесплатно поставлять газ. Он считает, что лишь так можно добиться перемирия с Киевом.

Никита Готский