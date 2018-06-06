Сестра Сенцова призвала Путина освободить брата и стать «супергероем»

Родственница осужденного режиссёра из Украины предупредила российского лидера, что его решения могут негативно обернуться для него самого.

Наталья Каплан, которая приходится двоюродной сестрой Олега Сенцова, призвала президента РФ Владимира Путина освободить её брата, что поможет ему стать так называемым «супергероем-гуманистом». Журналистке Жанне Немцовой, работающей на издание Deutche Welle, удалось получить интервью Каплан, в котором девушка заявила о том, что Путин должен осознавать вероятность срыва Чемпионата мира по футболу – 2018, который пройдёт в России, если её брат расстанется с жизнью в результате объявленной им голодовки.

Также Наталья Каплан утвердила, что она сделает всё возможное для того, чтобы в России больше не состоялось ни одно крупное мероприятие подобного масштаба. Каплан считает, что держа под стражей её осуждённого в России брата, Владимир Путин действует во зло себе. Каплан подчеркнула, что освободить Олега Сенцова помог бы телефонный звонок от немецкого канцлера Ангелы Меркель, или же от американского лидера Дональда Трампа.

Александр Вест