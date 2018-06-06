Российский дрон заснял уничтожение авиаударами завода боевиков в Идлибе

Вместе со складами оружия и боеприпасов сирийская правительственная армия с помощью авиации и артиллерии ликвидировала укрепленные позиции террористов на юге провинции.

Прошедшей ночью правительственная армия Сирии при помощи авиаударов и артиллерии уничтожила завод боевиков, на котором было налажено производство боеприпасов. Также вооруженным силам САР удалось ликвидировать склады с оружием и укрепленные позиции вместе с террористами. Узнать точные координаты расположения объектов террористов удалось благодаря боевикам из другой группировки, которые обратились к правительству САР на прошедшей неделе. Разведка Сирии совместно с РФ проверила данные и установила, что каждый день в район объекта свозится сырье. После этого армия САР нанесла удар.

Видео проведенной операции появилось в Сети. Уничтожение авиаударами завода боевиков в Идлибе заснял российский дрон.

Виктория Озерова