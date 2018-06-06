НАТО огласила свои цели в Афганистане

В планах Североатлантического альянса склонить талибов* к мирным переговорам и предотвратить кровопролитные бои.

Йен Столтенберг, являющийся генеральным секретарём НАТО, огласил список целей, которые преследует альянс в Афганистане. По словам Столтенберга, представители Североатлантического альянса ассистируют в подготовке и обучении афганских сил, что возможно позволит «усадить» талибов за стол переговоров. Также генсек НАТО отметил, что при поддержке альянса силы безопасности Афганистана могут дать понять талибам, что у них не получится одержать победу путём военного конфликта, из-за чего повысится вероятность мирных переговоров.

Напомним, небоевая миссия НАТО действует на территории Афганистана уже в течение трёх лет, в рамках которой специалисты альянса консультируют сотрудников афганских силовых структур и обучают их, повышая их боеспособность. Боевая миссия альянса в Афганистане была окончена ещё в 2014 году, а представители НАТО заявили, что к такому методу решения конфликта они возвращаться не собираются.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

Александр Вест