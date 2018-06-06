Нидерланды больше не обвиняют Украину в гибели МН17 в Донбассе

Правительство страны не нашло достаточных оснований для дальнейшего выдвижения каких-либо обвинений в адрес украинской стороны.

В официальном письме Стефа Блока, являющегося нидерландским премьером, содержится информация о том, что Нидерланды больше не обвиняют Украину в гибели МН17, который рухнул в Донбассе. Правительство страны более не видит оснований для привлечения украинской стороны к ответственности за смерть 298 человек, которые находились на борту пассажирского авиалайнера Boeing 777, потерпевшего крушение на территории Донбасса. Напомним, 25 мая Евросоюз, Наьл, Австралия и Нидерланды заявили о причастности России к крушению авиалайнера компании Malaysia Airlines.

Стеф Блок в своём письме заявил о том, что власти Нидерландов в данный момент не видят необходимости в проведении дополнительного расследования. Также Блок указал, что все выводы относительно трагического инцидента, произошедшего летом 2014 года, правительство страны сделало на основании собственных исследований, данных из открытых источников, а также на результатах расследования, проведённого Совместной следственной международной группой.

Александр Вест