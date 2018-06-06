Пригожин раскритиковал предложение Ефремова отдать Крымский мост Украине

Знаменитый продюсер негативно отозвался о словах российского актёра, который рассказал о возможном примирении с украинской стороной.

Иосиф Пригожин раскритиковал предложение Михаила Ефремова, который в рамках интервью с Юрием Дудём рассказал о том, что Крымский мост следует отдать Украине, что помогло бы избавиться от конфликта, возникшего между странами. Российский продюсер выразил своё возмущение относительно слов актёра, заявив о том, что Ефремов не занимался возведением Крымского моста, чтобы распоряжаться его судьбой и давать какие-либо советы по этому поводу.

По словам Иосифа Пригожина, он уже порядком устал от подобных советов несведущих людей, которые уже надоели ему со своими предложениями. Напомним, представитель российского Совфеда Франц Клинцевич также прокомментировал данное предложение Михаила Ефремова, посоветовав ему начать лечение от алкоголизма, что позволит ему трезво взглянуть на ситуацию.

Александр Вест