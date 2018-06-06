Украинский Т-84 «Оплот» опозорился на танковых соревнованиях в Германии

В самом начале Strong Europe Tank Challenge в Гранфере у украинского танка заклинило орудие. Из-за этого украинские военные не смогли выполнить задание по стрельбе.

В первый же день танкового соревнования Strong Europe Tank Challenge в Германии украинский Т-84 «Оплот» опозорился. Во время выполнения задания «Взвод в наступлении» украинцы не смогли стрелять по мишеням из-за того, что произошел сбой в системе управления огнем. В результате военные не справились с поставленной задачей, набрав из 500 возможных очков всего 208. Представитель украинской делегации прокомментировал ситуацию. Он сообщил, что вины украинских военных в конфузе нет, так как танки «отказались стрелять», претензии будут предъявлены заводу-производителю. Также представитель отметил, что «лажа есть лажа».

Напомним, что Strong Europe Tank Challenge проводятся в Гранфере НАТО третий раз. В соревнованиях участвуют танки шести стран Европы и США.

Виктория Озерова