Аксенов заявил о важности создания концепции Русского мира

Такое заявление крымский лидер сделал на заседании четвертого Ливадийского форума. Мероприятие в настоящий момент проходит в Ялте.

По мнению Аксенова, одного изучения и продвижения русского языка мало для хорошего отстаивания интересов России и защиты прав ее населения. Политик считает, что государству крайне важна понятная идея Русского мира. Данная концепция должна появиться в законах РФ и получить материальную и денежную поддержку правительства. Аксенов заявил, что для воплощения этой идеи в жизнь работать обязан весь государственный аппарат. По словам главы полуострова, центром создания проекта Русский мир должен стать именно Крым.

Аксенов заявил, что концепция Русского мира будет базироваться на сильной идейной платформе. Эти идеи должны привлекать людей со всего мира и обладать опорой в понятиях о нравственности и морали, ставших традиционными для народов Русского мира.

Никита Готский