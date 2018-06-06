«Терминаторы» вскоре получат боеприпасы с дистанционным взрывателем

При помощи инновационных снарядов боевые машины получат возможность ликвидировать цели противника на дистанционной основе.

Вскоре боевые машины огневой поддержки, получившие грозные имена «Терминатор», получат боеприпасы с дистанционным взрывателем. По словам Юрия Набокова, занимающего должность генерального директора НПО «Прибор», которое ответственно за создание данного вида вооружения, боеприпасы с дистанционным взрывателем будут иметь 30-милллиметровый калибр. Набоков напомнил, что российское Министерство обороны уже утвердило введение «Терминаторов» в официальное вооружение армии РФ, поэтому в данный момент все силы предприятия брошены на создание инновационного боеприпаса для боевой машины.

В следующие два года снаряды с дистанционным взрывателем будут проходить боевые испытания в ходе государственной программы, после чего станет возможным принятие их на вооружение в комплексах «Терминатор», оснащённых двумя спаренными пушками калибра 30 миллиметров, четырьмя противотанковыми ракетами и двумя гранатомётами.

Александр Вест