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| | В Совфеде отозвались об идее Ефремова отдать Крымский мост Украине

В Совфеде отозвались об идее Ефремова отдать Крымский мост Украине

Сегодня, 12:32

Ранее известный актёр заявил о том, что такие действия помогли бы разрешить конфликт, возникший между российской и украинской сторонами.

В Совете Федерации отозвались об идее Михаила Ефремова, который предложил отдать Крымский мост Украине. Данное предложение прозвучало от актёра в рамках интервью, которое он давал интернет-журналисту Юрию Дудю. По мнению российского актёра, такое решение помогло бы наладить взаимоотношения между странами. Представитель Совфеда РФ Франц Клинцевич заявил о том, что Ефремову следует следить за содержанием своих выражений, так как он является медийной личностью. Заметим, Клинцевич также посоветовал Ефремову начать лечение от алкогольной зависимости, что, по его мнению, помогло бы ему трезво оценивать сложившуюся ситуацию.

Также сенатор подчеркнул, что Крымская Республика всегда была русской, а её временная принадлежность украинской стороне является чистой воды случайностью, которая была разрешена с ходом времени.


Александр Вест
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