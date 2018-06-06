Путин: Предупреждение аварий напрямую влияет на благосостояние граждан

Соответствующее заявление президента было направлено в адрес участников, организаторов и гостей XI Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность 2018».

Путин высказал уверенность в том, что благодаря предупреждению аварий можно оказывать непосредственное влияние на благосостояние граждан и экономики России.

«Предупреждение аварий и обеспечение эффективной защиты населения и территорий от природных и техногенных угроз оказывает непосредственное влияние на качество жизни и благополучие людей», - что отмечается в приветствии президента.

Путин также отметил, что за прошедшее время форум зарекомендовал себя, как одна из наиболее авторитетных площадок для демонстрации новейших достижений индустрии безопасности.

«Крайне важно, что ваш проект на постоянной основе наращивает свой потенциал, объединяя большое количество участников, уделяя особое внимание поддержке и продвижению отечественных инноваций и различных перспективных разработок», - заявил президент.

Также он выразил уверенность в том, что салон должен пройти в открытой и конструктивной атмосфере. Он должен содействовать развитию международного сотрудничества, связанного с реализацией востребованных в России проектов и инициатив.

Николай Офицеров