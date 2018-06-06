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| | Владимир Путин рассказал, какие матчи ЧМ-2018 он планирует посетить

Владимир Путин рассказал, какие матчи ЧМ-2018 он планирует посетить

Сегодня, 11:40

Никаких гарантий он пока дать не смог, но заявил, что в его обязанности входит посещение матчей открытия и закрытия.

 

«Конечно, я буду смотреть. Потом, как глава государства, которое принимает чемпионат, я должен присутствовать и на открытии, и на закрытии. Я посмотрю на свой график», - заявил Путин, выступая в ходе Медиакорпорации Китая.

Также он добавил, что не исключает того, что намерен посетить и другие игры. Точнее высказаться по этому поводу он сможет позднее, когда сверит план проведения матчей со своим графиком. Как известно, первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.

Также Путин ранее рассказал о том, каких футболистов он считает лучшими в истории. По его мнению, честь называть так выпала трех: в первую очередь, советскому вратарю Льву Яшину, который стал настоящей легендой в отечественном футболе.

Среди иностранных он отметил также Диего Марадонну и бразильского форварда Пеле. Президент дал эксклюзивное интервью Медиакорпорации Китая. Беседа продлилась около 40 минут и касалась не только политики также задавались вопросы о футболе и предстоящем ЧМ-2018.


Николай Офицеров
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