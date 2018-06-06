НАТО: Россия виновата в нарушении военного равновесия в Черном море

Уполномоченный альянса отметил, что после вхождения Крыма в состав России на полуостров было привезено много военного снабжения.

Уполномоченный НАТО Джеймс Аппатурай сообщил, что Россия виновата в нарушении военного равновесия в Черном море. Аппатурай добавил, что после того, как Крым присоединился к России, на его территорию было завезено много военной не только техники, но и оборудования. Все эти действия нарушают баланс в регионе, так как защищенность НАТО напрямую связана с защищенностью на море. В завершение Джеймс Аппатурай проинформировал, что Североатлантический альянс использует к РФ метод, который основан на сдерживании и одновременно переговоры.

В результате последнего диалога есть продвижения в данном направлении. Представитель НАТО добавил, что альянс также должен беспокоиться и об защите, поэтому в регионе Черного моря идут укрепления так оборонительного, так и пропорционального направления.

Анна Котова