«Признаю Крым украинским»: Глава RT вызвала Порошенко на дуэль

Маргарита Симоньян разразилась настоящей тирадой в отношении украинского президента, что и закончилось заявлением о необходимости схватки.

«Вызываю Петра Порошенко на дуэль. В качестве оружия используем диктант по русскому языку. Если я сделаю больше ошибок, чем он, то немедленно увольняюсь отовсюду, признаю Крым украинской территорией, соглашаюсь с тем, что Россия бомбит Донбасс, а я сама являюсь вождем мировых фейковых новостей», - заявила глава RT.

Также Симоньян заявила о том, что готова дать Порошенко фору, выполнив морфологический разбор любого «заимствованного наречия и разговорного прилагательного». В качестве примера она привела фразу «перманентно бухой», явно намекая на ряд скандальных новостей об алкогольном опьянении Порошенко на некоторых публичных мероприятиях.

«Если же больше ошибок сделает Порошенко, то мы и так знали, что он существительное», - язвительно добавила Симоньян.

Накануне ее разозлило то, что президент Украины учит ее русскому языку. Она начала хвастать золотыми медалями, красными дипломами и местами во Всероссийской олимпиаде школьников по русскому языку и литературе в 1997 году. Вылилось все, как известно, в вызов на дуэль.

Николай Офицеров