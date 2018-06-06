Бойцы ДНР задержали украинского шпиона-иорданца

Лазутчик занимался сбором информации для организации покушения на полковника вооруженных сил самопровозглашённой республики Эдуарда Басурина.

Бойцы ДНР сообщили о задержании украинского шпиона-иорданца, следившего за домом высокопоставленного военного. Представители республики заявили о том, что задержанным лазутчиком оказался Хальдун Найеф Саил Харахшек, являющийся гражданином Королевства Иордания. Сотрудники Министерства госбезопасности ДНО заявили о том, что Харахшек является агентом СБУ, а суть его задания заключалась в сборе сведений об Эдуарде Басурине для последующей организации покушения на его жизнь. Военным ДНР удалось установить, что иорданца сотрудникам СБУ удалось склонить к сотрудничеству путём шантажа, так как ему угрожали депортацией.

В ходе своего задания Найеф не только размещал в указанных местах средства видео и аудиофиксации, а также оружия и других предметов, но и занимался съёмкой различных объектов городской инфраструктуры в ДНР, собирая информацию о перемещении войск республики.

Александр Вест