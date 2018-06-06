Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

Мнения

Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

 Девушка рассказала, что после бракосочетания Меган Маркл и принца Гарри, комплименты о сходстве с

Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

От Редактора

Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

"Прежде чем выливать ушат грязи, попробуйте так сделать для начала".

Сюжеты :

Орландо Блум появился на театральной сцене полностью голым Ученые: Общение с собаками навсегда меняет организм человека Водитель "Яндекс. Такси" протащил мужчину на капоте своего автомобиля Новый Hyundai Santa Fe стал еще роскошнее Звезда "Битвы экстрасенсов" вновь учится жить после тяжелого лечения горла НАТО: Россия виновата в нарушении военного равновесия в Черном море Бузова публично заревновала Гриценко из-за его тайного романа Спасатели Нижнего Тагила пожаловались Путину на пенсионный возраст Учёные объяснили причины неизлечимости рака «Саша Белый вернулся!»: Сергей Безруков восхитил поклонников своим первым клипом National Interest рассказал о баллистике «Калашникова» От «Запорожца» до Aurus: На чем ездил Путин до «Кортежа»
| | Бойцы ДНР задержали украинского шпиона-иорданца

Бойцы ДНР задержали украинского шпиона-иорданца

Сегодня, 10:26

Лазутчик занимался сбором информации для организации покушения на полковника вооруженных сил самопровозглашённой республики Эдуарда Басурина.

Бойцы ДНР сообщили о задержании украинского шпиона-иорданца, следившего за домом высокопоставленного военного. Представители республики заявили о том, что задержанным лазутчиком оказался Хальдун Найеф Саил Харахшек, являющийся гражданином Королевства Иордания. Сотрудники Министерства госбезопасности ДНО заявили о том, что Харахшек является агентом СБУ, а суть его задания заключалась в сборе сведений об Эдуарде Басурине для последующей организации покушения на его жизнь. Военным ДНР удалось установить, что иорданца сотрудникам СБУ удалось склонить к сотрудничеству путём шантажа, так как ему угрожали депортацией.

В ходе своего задания Найеф не только размещал в указанных местах средства видео и аудиофиксации, а также оружия и других предметов, но и занимался съёмкой различных объектов городской инфраструктуры в ДНР, собирая информацию о перемещении войск республики.


Александр Вест
Новости по теме
Не хочу делать вам рейтинги бесплатно: «Воскресший» Бабченко просит $50 тысяч за интервью
Не хочу делать вам рейтинги бесплатно: «Воскресший» Бабченко просит $50 тысяч за интервью

 Журналист Аркадий Бабченко стал известной личностью после инсценировки покушения СБУ. За интервью он требует минимум $50 тысяч. С Бабченко пыталась связаться…

Песков опроверг факт существования «приватного фонда Путина»
Песков опроверг факт существования «приватного фонда Путина»

Его существование подтвердил Борис Герман, которого обвиняют в организации покушения на жизнь российского публициста Аркадия Бабченко.

В ЛНР считают, что инструкторы НАТО готовят ВСУ к наступлению
В ЛНР считают, что инструкторы НАТО готовят ВСУ к наступлению

В самопровозглашённой республике уверены в том, что у Киева попросту не остаётся других вариантов, кроме военного решения конфликта на юго-востоке Украины.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Американская plus-size модель намерена стать популярнее Ким Кардашьян
Американская plus-size модель намерена стать популярнее Ким Кардашьян

 Джорджо Бейби утверждает, что ее пышные формы позволят ей обойти по популярности лидера по подпискам в Instagram.

Названы удивительные факты о порно, о которых никто не знал
Названы удивительные факты о порно, о которых никто не знал

 Секс-индустрия является самой крупной и прибыльной. Не только порно приносит прибыль, но и проституция, секс по телефону и другое.

«Мечта любого парня»: Александра Гозиас похвасталась аппетитной попой
«Мечта любого парня»: Александра Гозиас похвасталась аппетитной попой

  Однако не все пользователи положительно отреагировали на снимок. Некоторые написали, что от знаменитых поп уже тошно.

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости