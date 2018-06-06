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| | Владимир Путин заявил, что страны, ведущие санкции против России, страдают от них же

Владимир Путин заявил, что страны, ведущие санкции против России, страдают от них же

Сегодня, 09:38

Президент Владимир Путин сообщил, что страны, которые поддались влиянию США, страдают от того, что поддержали санкции против Российской Федерации. По его мнению, США давит не только на Россию, но и на своих же союзников.

 

Глава России дал интервью Медиакорпорации Китая, в котором рассказал, что санкции против России очень вредят странам, которые их поддерживают. Также он продолжил: «Я говорю это не для того, чтобы порадоваться и поиронизировать, но это все говорит о том, что эти средства не могут быть универсальными и рано или поздно станет очевидным, что их применение вредит всем, в том числе и инициаторам этих инициатив».

Помимо этого, Владимир Владимирович сообщил, что надеется на мирный исход этих событий, но точно уверен, что Россия будет существовать и развиваться, как суверенная страна со своей политикой, не взирая ни на какие предлоги со стороны стран-соперников. Он надеется, что скоро США и его приспешники успокоят свой пыл и позволят всему миру развивать свою экономику.

Также Владимир Владимирович рассказал о том, что думает о встрече Трампа и Ким Чен Ына. Путин назвал этот шаг «мужественным и зрелым». После он поделился, что он, вместе со всем миром, будет ждать только хороших известий после саммита США и КНДР.


Алиса Гилберт
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