Владимир Путин заявил, что страны, ведущие санкции против России, страдают от них же

Президент Владимир Путин сообщил, что страны, которые поддались влиянию США, страдают от того, что поддержали санкции против Российской Федерации. По его мнению, США давит не только на Россию, но и на своих же союзников.

Глава России дал интервью Медиакорпорации Китая, в котором рассказал, что санкции против России очень вредят странам, которые их поддерживают. Также он продолжил: «Я говорю это не для того, чтобы порадоваться и поиронизировать, но это все говорит о том, что эти средства не могут быть универсальными и рано или поздно станет очевидным, что их применение вредит всем, в том числе и инициаторам этих инициатив».

Помимо этого, Владимир Владимирович сообщил, что надеется на мирный исход этих событий, но точно уверен, что Россия будет существовать и развиваться, как суверенная страна со своей политикой, не взирая ни на какие предлоги со стороны стран-соперников. Он надеется, что скоро США и его приспешники успокоят свой пыл и позволят всему миру развивать свою экономику.

Также Владимир Владимирович рассказал о том, что думает о встрече Трампа и Ким Чен Ына. Путин назвал этот шаг «мужественным и зрелым». После он поделился, что он, вместе со всем миром, будет ждать только хороших известий после саммита США и КНДР.

Алиса Гилберт