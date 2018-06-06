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Украинские пограничники признали своё бессилие в Азовском море

Сегодня, 09:05

Специалистам из Украины попросту не хватает ресурсов и технических средств, чтобы составить хоть какую-то конкуренцию России.

Украинские пограничники признали своё полное бессилие в акватории Азовского моря. Данную информацию сообщил Олег Слободян, возглавляющий украинскую Государственную пограничную службу. Чиновник заявил о том, что не смотря на отсутствие необходимых ресурсов и техники, пограничники из Украины готовы ответить на неадекватные или агрессивные действия со стороны Москвы, если она решится на подобные ходы. Слободян заметил, что катера, использующиеся украинскими пограничниками, уже устарели морально, так как они спроектированы лишь для патрулирования местности, подчеркнув, что они значительно уступают российской технике.

Также Олег Слободян рассказал о том, что любые возможные действия российской стороны найдут равномерный ответ, который будет предоставлен представителями штаба Объединённых сил Украины. Напомним, ситуация в акватории Азовского моря обострилась с тех пор, как украинские пограничники задержали команду судна «Норд», как и сам корабль, до сих пор незаконно удерживая восьмерых моряков на территории Украины.


Александр Вест
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