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| | Путин ответил на вопросы австрийского телеканала ORF

Путин ответил на вопросы австрийского телеканала ORF

Сегодня, 23:08

Президент России обсудил с телеведущим российско-австралийские отношения, «аннексию» Крыма, участие в выборах 2018 года Навального и многое другое. В конце разговора Путин заговорил по-немецки.

 

Ведущий австралийского телеканала ORF провел интервью с российским президентом Владимиром Путиным, перед визитом того в Австралию. В первую очередь президента России спросили, является ли австралийский визит «поощрением» за то, что власти страны все еще не выслали российских дипломатов из-за «дела Скрипаля» и не поддерживают европейские антироссийские санкции. Путин ответил, что Австралия не нуждается в чьем-либо поощрении, но уже много лет остается надежным и традиционным партнёром России в самых разнообразных сферах.

Во время интервью Путин опроверг слухи о том, что Евгений Пригожин является «поваром Путина» и заведует так называемой «фабрикой интернет-троллей». В настоящее время Пригожин занимается ресторанным бизнесом, ему нет дела до «троллинга». Также российский лидер ответил, что признание мировой общественностью референдума в Крыму в 2014 году не требуется, как и не требуется признание любого волеизъявления граждан. Путина спросили, почему в президентских выборах не смог участвовать российский оппозиционер Алексей Навальный, на что президент ответил, что такие политические деятели-бунтари, как Навальный и Саакашвили не предлагают решения проблемы, а только раскручивают ее и народ это чувствует.

В конце беседы журналист попросил Путина продемонстрировать знание немецкого языка и сказать что-то по-немецки, что российский президент и сделал.


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