ЕС прокомментировал возобновление ядерной программы Ирана

Стремление Тегерана увеличить мощности по выработке урана нельзя назвать нарушением СВПД. При этом нужно учесть, что такие действия не скажутся положительно на доверии к стране.

Вице-глава Ирана Али Акбар Салехи отметил, что Иран собирается заняться подготовкой инфраструктуры в Натанзе, которая необходима для сооружения центрифуг. Чиновник заявил, что Тегеран отправил послание МАГАТЭ для информирования о старте увеличения мощности для добычи урана. Салехи считает, что это не нарушает СВПД.

ЕС прокомментировал такое заявление Ирана. По мнению блока, шаги Тегерана ее нарушают ядерную сделку, но и не поспособствуют улучшению доверия к ядерной программе Ирана.

Никита Готский