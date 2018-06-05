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| | ЕС прокомментировал возобновление ядерной программы Ирана

ЕС прокомментировал возобновление ядерной программы Ирана

Сегодня, 22:52

Стремление Тегерана увеличить мощности по выработке урана нельзя назвать нарушением СВПД. При этом нужно учесть, что такие действия не скажутся положительно на доверии к стране.

 

Вице-глава Ирана Али Акбар Салехи отметил, что Иран собирается заняться подготовкой инфраструктуры в Натанзе, которая необходима для сооружения центрифуг. Чиновник заявил, что Тегеран отправил послание МАГАТЭ для информирования о старте увеличения мощности для добычи урана. Салехи считает, что это не нарушает СВПД.

ЕС прокомментировал такое заявление Ирана. По мнению блока, шаги Тегерана ее нарушают ядерную сделку, но и не поспособствуют улучшению доверия к ядерной программе Ирана.


Никита Готский
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