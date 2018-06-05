"Учит меня русскому языку" : Порошенко своими знаниями довел до слез Симоньян

Маргарита Симоньян является главным редактором телеканала RT, а также МИА «Новости сегодня». Женщина посоветовала главе Украины не учить аспектам русского языка. С таким заявлением журналист выступила после неоправданной критики Петра Порошенко.

Началось все с того, что корреспондент испанского издания в ходе беседы с руководителем Украины решил спросить: восхваляют ли Сталина с наше время? Во время ответа Порошенко решил упомянуть Симоньян.

«Я полагаю, что главный редактор RT знает, что термин «вождь» в русском языке означает «фюрер», — объяснил Порошенко испанскому репортеру.

В итоге в соцсети Twitter Симоньян опубликовала запись, где сообщила о том, что президент Украины сумел «умилить до слез».

Отметим, что в марте Порошенко сообщил о подписании документа укоренной 10-летней программы обучения украинского языка.