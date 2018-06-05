Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

Мнения

Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

 Девушка рассказала, что после бракосочетания Меган Маркл и принца Гарри, комплименты о сходстве с

Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

От Редактора

Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

"Прежде чем выливать ушат грязи, попробуйте так сделать для начала".

Сюжеты :

Медики из США заявили, что зеленый чай предотвращает появление инфаркта Запущена интерактивная фотовыставка об отечественном футболе ЕС прокомментировал возобновление ядерной программы Ирана Мать 10-летнего мальчика обвинила семиклассника в насилии к ее сыну Беременная Лера Кудрявцева без живота шокировала поклонников За балет «Нуреев» Кирилл Серебренников получил премию «Бенуа де ла данс» Профессиональный рестлер застрелил жену, а затем себя "Учит меня русскому языку" : Порошенко своими знаниями довел до слез Симоньян В США школьница взяла на выпускной картонную фигуру Дэнни Де Вито Вайнштейн не признает свою вину в деле про изнасилования В Госдуме назвали варианты увеличения пенсионного возраста Британский бренд Lotus возглавил китаец
| | В Госдуме назвали варианты увеличения пенсионного возраста

В Госдуме назвали варианты увеличения пенсионного возраста

Сегодня, 22:16

Дебаты по этой теме проходят каждую неделю, пока согласия между парламентариями нет. При этом в определенных вопросах власти нашли общий язык.

 

Решение по повышению пенсионного возраста точно примут летом, сам процесс стартует в 2019 году. Подобные решения нужно принимать преждевременно и проводить реформу без неожиданных движений и постепенно.

Женщинам пенсионный возраст поднимут до 60 лет, но изучаются такие варианты, как 62 и 63 года. Рост возраста мужчин будет не таким жестким, максимальный порог: 65 лет.

Повышение пенсионного возраста нельзя назвать одномоментным. Его могут увеличивать на полгода ежегодно. В развитых странах, например, переход осуществляется более резко, но в таких государствах выше уровень медицины и жизни. Обсуждает вопрос механизма смягчения при повышении пенсионного возраста. Можно будет уйти на отдых досрочно, к примеру, но с меньшей пенсией.


Никита Готский
Новости по теме
Повышение пенсионного возраста сохранит бюджету 1,7 триллиона рублей
Повышение пенсионного возраста сохранит бюджету 1,7 триллиона рублей

Повышение пенсионного возраста сохранит 1,7 триллиона рублей для бюджета РФ, сообщают в Научно-исследовательском финансовом институте (НИФИ) Минфина. Расчёт

30% россиян поддержали повышение пенсионного возраста
30% россиян поддержали повышение пенсионного возраста

30% россиян высказались «за» повышение пенсионного возраста, причем поддержали непопулярную меру исключительно молодые люди. Об этом сообщает Национальное

Кабмин подтвердил постепенное повышение пенсионного возраста в РФ
Кабмин подтвердил постепенное повышение пенсионного возраста в РФ

Кабмин подтвердил постепенное повышение пенсионного возраста в РФ. В данном случае речь идет, как о женщинах, так и о мужчинах. Перемены будут происходить

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Американская plus-size модель намерена стать популярнее Ким Кардашьян
Американская plus-size модель намерена стать популярнее Ким Кардашьян

 Джорджо Бейби утверждает, что ее пышные формы позволят ей обойти по популярности лидера по подпискам в Instagram.

Названы удивительные факты о порно, о которых никто не знал
Названы удивительные факты о порно, о которых никто не знал

 Секс-индустрия является самой крупной и прибыльной. Не только порно приносит прибыль, но и проституция, секс по телефону и другое.

«Мечта любого парня»: Александра Гозиас похвасталась аппетитной попой
«Мечта любого парня»: Александра Гозиас похвасталась аппетитной попой

  Однако не все пользователи положительно отреагировали на снимок. Некоторые написали, что от знаменитых поп уже тошно.

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости