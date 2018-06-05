В Госдуме назвали варианты увеличения пенсионного возраста

Дебаты по этой теме проходят каждую неделю, пока согласия между парламентариями нет. При этом в определенных вопросах власти нашли общий язык.

Решение по повышению пенсионного возраста точно примут летом, сам процесс стартует в 2019 году. Подобные решения нужно принимать преждевременно и проводить реформу без неожиданных движений и постепенно.

Женщинам пенсионный возраст поднимут до 60 лет, но изучаются такие варианты, как 62 и 63 года. Рост возраста мужчин будет не таким жестким, максимальный порог: 65 лет.

Повышение пенсионного возраста нельзя назвать одномоментным. Его могут увеличивать на полгода ежегодно. В развитых странах, например, переход осуществляется более резко, но в таких государствах выше уровень медицины и жизни. Обсуждает вопрос механизма смягчения при повышении пенсионного возраста. Можно будет уйти на отдых досрочно, к примеру, но с меньшей пенсией.

Никита Готский