Госдума поднятие цен на бензин назвала картельным сговором

Депутаты обратили внимание на резкое повышение стоимости на горюче-смазочные материалы, что вызвало беспокойство у автолюбителей и глав регионов.

Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин считает, что рост цен на бензин можно объяснить существования картельного сговора. Он при этом выразил удивление, отчего закрепление стоимости дизельного топлива и бензина произошло в предпоследний день мая. Парламентарий заявил, что много раз общался по этому поводу с руководителем Госдумы Вячеславом Володиным.

Розничная стоимость горючего в РФ в мае выросла на 5,6% в сравнении со вторым месяцем апреля. Теперь дизель стоит дороже на 5,2%, бензин на6%, моторное топливо: на 7,7%. По сравнению с этим же временем 2017 года цена на топливо поднялась более чем на 11%.

Никита Готский