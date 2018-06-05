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| | Путин: Россия и Австрия успешно противостоят попыткам пересмотра истории

Путин: Россия и Австрия успешно противостоят попыткам пересмотра истории

Сегодня, 21:00

Взаимоотношения между Россией и Австрией настолько продуктивны, что нет никаких сложных тем для общения. С таким вердиктом выступил доктор исторических наук Владимир Швейцер.

 
Новая встреча между Владимиром Путиным и Александром Ван дер Белленом прошла в довольно продуктивном ключе. Информацию предоставил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Сообщается, что столица России и столица Австрии избегала сложных тем для общения.
Также Песков отметил, что Австрия - важный партнер для РФ. Последняя встреча Путина с Александром Ван дер Белленом приурочена к 50-летнию поставки российского газа в Австрию.
Президент РФ провел переговоры с Себастьяном Курцем (премьер-министр Австрии – прим. VladTime). Известно, что по Конституции страны депутат имеет полную исполнительную власть.


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