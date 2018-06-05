Взаимоотношения между Россией и Австрией настолько продуктивны, что нет никаких сложных тем для общения. С таким вердиктом выступил доктор исторических наук Владимир Швейцер.



Новая встреча между Владимиром Путиным и Александром Ван дер Белленом прошла в довольно продуктивном ключе. Информацию предоставил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Сообщается, что столица России и столица Австрии избегала сложных тем для общения.

Также Песков отметил, что Австрия - важный партнер для РФ. Последняя встреча Путина с Александром Ван дер Белленом приурочена к 50-летнию поставки российского газа в Австрию.

Президент РФ провел переговоры с Себастьяном Курцем (премьер-министр Австрии – прим. VladTime). Известно, что по Конституции страны депутат имеет полную исполнительную власть.