В Германии левые партии требуют выгнать из страны посла США

Ричард Гренелл пришелся не по душе коллегам, и те призывают выслать его обратно. В Берлине диплома успел проработать неполных два месяца.

За все время пребывания в Германии американский посол Гренелл сделал только два заявления, которые возмутили общественность. Так, он потребовал от немецких фирм покинуть Иран, а также заявил о важности поддержать консервативных политиков в Европе. Берлин считает это вмешательством в свои личные дела.

Ричард Гренелл заявил, что после его прибытия в Берлин, многие политики в беседе с ним заявили, что для европейских консерваторов наступило время возрождения. Дипломат надеется, что правая политика набирает силу в Старом Свете, «поскольку левые идеи потерпели крах». После этого левые парти Германии потребовали объявить смелого посла персоной нон-грата, но сам дипломат спокойно отреагировал на критику.

Никита Готский