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| | В Германии левые партии требуют выгнать из страны посла США

В Германии левые партии требуют выгнать из страны посла США

Сегодня, 20:56

Ричард Гренелл пришелся не по душе коллегам, и те призывают выслать его обратно. В Берлине диплома успел проработать неполных два месяца.

 

За все время пребывания в Германии американский посол Гренелл сделал только два заявления, которые возмутили общественность. Так, он потребовал от немецких фирм покинуть Иран, а также заявил о важности поддержать консервативных политиков в Европе. Берлин считает это вмешательством в свои личные дела.

Ричард Гренелл заявил, что после его прибытия в Берлин, многие политики в беседе с ним заявили, что для европейских консерваторов наступило время возрождения. Дипломат надеется, что правая политика набирает силу в Старом Свете, «поскольку левые идеи потерпели крах». После этого левые парти Германии потребовали объявить смелого посла персоной нон-грата, но сам дипломат спокойно отреагировал на критику.


Никита Готский
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