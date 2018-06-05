Курц: Австрия поддержит антироссийские санкции ЕС

После вхождения в статус председателя ЕС официальная Вена намерена поддерживать позицию Брюсселя относительно России. Австрия начнет председательствовать в ЕС с 1 июля.

Себастьян Курц, являющийся канцлером Австралии, после встречи с президентом РФ выступил с заявлением, в котором озвучил политическую позицию Вены относительно России после вхождения в статус председателя в Евросоюзе. Он утверждает, что Австрия намерена придерживаться официальной позиции Брюсселя, в том числе и относительно поддержки антироссийских санкций. Председательствовать Вена начнет в ЕС с 1 июля.

Вместе с этим австрийский канцлер озвучил надежду на достижение прогресса в процессе реализации Минских соглашений. После урегулирования существующей ситуации на востоке Украины санкции с России начнут постепенно снимать, считает Курц. По его мнению, это наиболее приемлемый сценарий развития событий «для нашего континента».

Также, кроме обсуждения политических вопросов, Владимир Путин и Себастьян Курц подписали пакет документов.