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| | Русскую Арктику защитят реактивные танки Т-80ББМ

Русскую Арктику защитят реактивные танки Т-80ББМ

Сегодня, 20:12

До конца года боевыми орудиями оснастят 80-ю мотострелковую группу, базирующуюся в деревне Неченга Мурманской области.

Через время такие же машины получит и 200-я бригада. Военные Арктики будут оснащены танками Т-80ББМ, прозванные реактивными за свою скорость, а также за характерный звук мотора. Т-80ББМ работают с газотурбинным двигателями, которые легче запускаются в морозы. Заводятся машины при температуре -40 достигает за считанные минуты. Это является огромным плюсом для сложных погодных условий Мурманска, так как, к примеру, для разогрева «дизеля» нужно почти 40 минут.

Т-80 приняты на вооружение в 70-х, но а Арктику отправляют Т-80ББМ. В общей сложности Минобороны отправит в строй сотни таких танков.


Никита Готский
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