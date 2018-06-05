Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

Мнения

Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

 Девушка рассказала, что после бракосочетания Меган Маркл и принца Гарри, комплименты о сходстве с

Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

От Редактора

Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

"Прежде чем выливать ушат грязи, попробуйте так сделать для начала".

Сюжеты :

В Уфе семья долгие годы вместо Корана молилась на Уголовный кодекс Егор Крид и Ольга Бузова поссорились из-за подписчиков Раннюю работу Ван Гога продали на аукционе за более чем 7 млн евро В Екатеринбурге не будут отключать газ и воду в жилых домах из-за ЧМ-2018 В России будут штрафовать за пользование анонимайзерами Полиция открыла уголовное дело после ДТП, в котором травмировались трое подростков Авиация НАТО начала патрулирование воздушного пространства Черногории Путин: Россия и Австрия успешно противостоят попыткам пересмотра истории Стало известно место и время встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына В Германии левые партии требуют выгнать из страны посла США «Нафтогаз»: В Нидерландах были арестованы активы «Газпрома» В Нью-Йорке найдена мертвой дизайнер Кейт Спейд
| | Кабмин внес на рассмотрение законопроект об отмене военных кафедр в вузах

Кабмин внес на рассмотрение законопроект об отмене военных кафедр в вузах

Сегодня, 20:04

Военную подготовку россияне смогут пройти в военных учебных центрах, которые заменят военные кафедры. Изменения должны привести к более эффективному использованию учебного материала во время прохождения военной подготовки.

 

На рассмотрение в российскую Госдуму направлен законопроект от Кабмина, в котором предлагают отменить военные кафедры при высших учебных заведениях. В целом, если примут данный законопроект, могут быть упразднены несколько видов структурных подразделений в вузах, которые занимались военной подготовкой. Работа этих подразделений будет поручена военным учебным центрам.

Главная цель законопроекта – достигнуть большей эффективности военной подготовки во время обучения в вузах. Как уточнили в российском правительстве, уже сейчас проводится военная подготовка в этих центрах для кадровых офицеров-контрактников. Создание подобных центров соответствует кадровому заказу РФ. При этом пока не планируется увеличение числа граждан России, которые будут привлекаться к обучению в военных учебных центрах.


Новости по теме
Пучков высоко оценил уровень подготовки спасателей в вузах МЧС
Пучков высоко оценил уровень подготовки спасателей в вузах МЧС

В высших учебных заведениях МЧС России уровень подготовки в среднем выше, чем во всем остальном мире, считает глава министерства Владимир Пучков, который

Военные священники РФ будут повышать квалификацию в вузах Минобороны
Военные священники РФ будут повышать квалификацию в вузах Минобороны

С нового учебного года все военные священники начнут повышать свою квалификацию в пяти военных вузах Минобороны.

Путин внес на рассмотрение проект закона об основах деятельности военной полиции
Путин внес на рассмотрение проект закона об основах деятельности военной полиции

На рассмотрение в Государственную думу президент Российской Федерации внес федеральный законопроект, который предусматривает определение законодательных основ

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Американская plus-size модель намерена стать популярнее Ким Кардашьян
Американская plus-size модель намерена стать популярнее Ким Кардашьян

 Джорджо Бейби утверждает, что ее пышные формы позволят ей обойти по популярности лидера по подпискам в Instagram.

Названы удивительные факты о порно, о которых никто не знал
Названы удивительные факты о порно, о которых никто не знал

 Секс-индустрия является самой крупной и прибыльной. Не только порно приносит прибыль, но и проституция, секс по телефону и другое.

«Мечта любого парня»: Александра Гозиас похвасталась аппетитной попой
«Мечта любого парня»: Александра Гозиас похвасталась аппетитной попой

  Однако не все пользователи положительно отреагировали на снимок. Некоторые написали, что от знаменитых поп уже тошно.

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости