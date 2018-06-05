Кабмин внес на рассмотрение законопроект об отмене военных кафедр в вузах

Военную подготовку россияне смогут пройти в военных учебных центрах, которые заменят военные кафедры. Изменения должны привести к более эффективному использованию учебного материала во время прохождения военной подготовки.

На рассмотрение в российскую Госдуму направлен законопроект от Кабмина, в котором предлагают отменить военные кафедры при высших учебных заведениях. В целом, если примут данный законопроект, могут быть упразднены несколько видов структурных подразделений в вузах, которые занимались военной подготовкой. Работа этих подразделений будет поручена военным учебным центрам.

Главная цель законопроекта – достигнуть большей эффективности военной подготовки во время обучения в вузах. Как уточнили в российском правительстве, уже сейчас проводится военная подготовка в этих центрах для кадровых офицеров-контрактников. Создание подобных центров соответствует кадровому заказу РФ. При этом пока не планируется увеличение числа граждан России, которые будут привлекаться к обучению в военных учебных центрах.