Депутат «Батькивщины» назвал украинский «жлобским языком»

5 июня во время выступлений депутатов районного совета в Кировградской области Украины, оппозиционера осудили за употребления русского языка, так как это «язык оккупанта». В его защиту выступил другой депутат, назвав государственный язык «жлобским».

5 июня 25 депутатов присутствовали на заседании районного совета в Кировоградской области Украины. Первой выступала представительница националистического политического объединения «Свобода», которая зачитывала общение из Верховной рады. Чтобы уточнить определенный пункт из обращения к ней по-русски обратился член «Оппозиционного блока», из-за чего депутат от «Свободы» сделала ему замечания. Она потребовала от коллеги использовать «державну мову» вместо той, на которой разговаривают «оккупанты».

Некоторые из присутствовавших отметили, что, в отличие от украинского языка, русский понимают все, но другие народные избранники продолжали настаивать на исключительном статусе государственного языка во время депутатских заседаний. В дискуссию вступил депутат от партии «Батькивщина», заявивший о том, что украинский – «жлобский язык», в котором каждое слово говорят по-разному. В итоге депутат от «Оппозиционного блока» все же начал говорить на украинском языке.